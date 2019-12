A viagem do Pai Natal pelo mundo pode ser seguida em “tempo real”

Faltam poucas horas para que o velhote de barbas brancas e fato vermelho suba ao trenó carregado de presentes e sobrevoe os céus para distribui-los por todas as crianças do mundo, naquela que é a mais rápida, longa e laboriosa viagem alguma vez imaginada. Na Internet, é possível segui-lo a par e passo pelas chaminés do planeta e descobrir por onde anda o Pai Natal a cada momento da viagem.

Mais uma vez, tanto a Google como o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte (Norad) têm um sistema de localização em “tempo real” animado, pronto para acompanhar a viagem ao longo do dia 24, via página web ou aplicação móvel.

No Santa Tracker da Google, lançado anualmente desde 2012, o trenó puxado pelas renas voadoras vai fazer “a primeira paragem mesmo depois das 22h no extremo oriente da Rússia” (10h em Lisboa) e só terminará 25 horas depois.

Já o localizador do Norad (uma tradição que começou há mais de 60 anos, quando um erro num anúncio de Natal dava o número do organismo predecessor ao Norad como o contacto directo de São Nicolau), vai começar a seguir a viagem natalícia a partir das 6h desta terça-feira (hora de Lisboa).

Enquanto os presentes não descem pela chaminé, é possível visitar as páginas das duas iniciativas e ficar por lá entretido. A Google ensina a programar com os elfos do Pai Natal, traduz frases típicas da quadra em múltiplas línguas, permite descobrir diferentes tradições e geografias, pintar um Pai Natal ou tirar uma selfie com o velhote de barbas brancas, ficar a ver vídeos sobre a época natalícia ou criar um elfo, entre variadíssimos jogos e actividades digitais.

O Norad, por sua vez, convida a explorar a vila do Pai Natal: no salão de jogos há um novo para experimentar a cada dia de Dezembro; no palco da música tocam os ritmos mais natalícios; na biblioteca descobre-se a história do São Nicolau e as diferentes tradições da quadra um pouco por todo o mundo; no teatro, há vídeos para assistir sobre o Pai Natal e o Norad; e na loja compram-se os últimos presentes da quadra.