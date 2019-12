Mais ou menos politizado, mais ou menos ecológico ou mais ou menos fantasiado. Rigoroso ou nem por isso. Do lado de cá ou do lado de lá do muro – Belém é mesmo ali. Minimal ou comercial. Livre ou condicionado. A tiritar de frio ou a derreter ao calor. Natal é Natal. Que o digam os fotógrafos da Reuters espalhados pelo planeta.