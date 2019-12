Preços das casas subiram 10% no Verão, só Lisboa e Madeira contrariam

As habitações vendidas em Portugal durante o Verão, de Julho a Setembro foram transaccionadas a um preço médio 10% mais alto do que um ano antes. Só a área metropolitana de Lisboa e a Região Autónoma da Madeira contrariam a tendência, ao registarem uma descida nos preços, revela a actualização do Índice de Preços da Habitação divulgado nesta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O ritmo de crescimento global dos preços manteve-se praticamente idêntico ao do segundo trimestre (10,1%) e ligeiramente abaixo do primeiro (9,2%) quando se comparam os valores em relação ao mesmo período do ano anterior. Apesar da ligeira aceleração, o ritmo fica aquém do pico de variações registadas entre o terceiro trimestre de 2017 e o segundo de 2018, em que houve subidas trimestrais sempre superiores a 10%, chegando mesmo a superar os 11% e os 12%.

Os dados mais recentes do INE sobre a concessão de novos empréstimos para a compra de casa já são referentes a Outubro (o mês seguinte a este trimestre) e mostram um reforço do volume de crédito em 28 milhões de euros face a Setembro (totalizando 943 milhões de euros).

Para os meses de Julho a Setembro de 2019, os dados do INE mostram tendências diferentes entre os preços e o número de vendas, com uma subida dos valores e uma descida da quantidade de casas transaccionadas.

Quando se olha para o valor das vendas, só Lisboa e a Madeira apresentaram uma redução dos preços (de 3,2% e 2,8%, respectivamente), contrastando com o que se passou nos Açores (33%), o Centro (23,6%), o Alentejo (10,0%), o Norte (5,8%) e o Algarve (0,6%), onde os preços subiram. Segundo o INE, a Área Metropolitana de Lisboa “tornou-se a primeira região desde o primeiro trimestre de 2016 a apresentar uma taxa de variação homóloga negativa no valor das transacções em dois trimestres consecutivos”.

Segundo as contas do instituto estatístico, o valor das habitações transaccionadas a nível nacional “aproximou-se dos 6,5 mil milhões de euros”, crescendo 3% por comparação com o terceiro trimestre do ano anterior.

A região de Lisboa vale um terço das vendas (33,8%), mas como o preço é mais alto, o peso desta região a nível nacional sobe para 46,6% quando se tem em conta o montante das transacções.

O valor das habitações já existentes aumentou a um ritmo superior ao das casas novas. “Por categoria, nas habitações existentes, os preços cresceram 10,6% (10,1%, no segundo trimestre de 2019) e nas novas a taxa de variação foi 9,3%, menos um ponto percentual que no trimestre anterior”, indica o INE.

Nos Açores, Alentejo, Centro e Madeira houve mais vendas, mas no Algarve, Lisboa e Norte houve uma diminuição do número de casas transaccionadas, o que nas duas regiões metropolitanas acontece pelo segundo trimestre consecutivo.

Juntas, as áreas metropolitanas de Lisboa e Porto representam dois terços das vendas – cerca de 15.400 foram na região da capital e 13 mil na região nortenha. Ainda assim, tanto estas duas como o Algarve, com cerca de 3300 transacções, reduziram as suas quotas regionais pelo terceiro trimestre consecutivo. No Centro houve cerca de 9000 transacções e no Alentejo cerca de 3000. Nos Açores foram vendidas 768 habitações e na Madeira 784.

Ao todo, foram comercializadas 45.830 habitações a nível nacional neste trimestre, um valor praticamente igual ao registado entre Julho e Setembro de 2019 (e diferença é de 0,2%, o equivalente a 105 casas). Deste universo global, 39 mil são habitações já existentes e as restantes 6700 são habitações novas.