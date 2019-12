Finanças públicas com excedente de 1% até Setembro

O saldo orçamental durante os primeiros três trimestres deste ano foi, de uma forma inédita nas últimas décadas, claramente positivo, com o excedente das contas públicas a cifrar-se em 1% até Setembro.

De acordo com os dados das contas nacionais por sector institucional, publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, o saldo orçamental português durante o terceiro trimestre do ano foi positivo em 2461,3 milhões de euros, ou 4,6% do PIB, colocando o valor dos nove primeiros meses do ano num excedente de 1%.

No mesmo período do ano passado, o saldo orçamental também já tinha sido positivo até Setembro, mas apenas em 0,4% do PIB.

Para a totalidade do ano, o Governo antecipa, de acordo com a proposta de Orçamento do Estado entregue na semana passada, um défice público de 0,1% em 2019, apontando-se para um excedente, o primeiro em democracia, somente em 2020, de 0,2%.

No entanto, os números agora apresentados alimentam a possibilidade de, já este ano, o Governo poder chegar a um excedente nas contas públicas. No ano passado, depois de um excedente de 0,4% no final do terceiro trimestre, o resultado final do ano foi um défice de 0,4%. Agora, partindo de um excedente de 1% até Setembro, um resultado no quarto trimestre semelhante ao do ano anterior permitiria atingir já um excedente no total de 2019.