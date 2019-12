Tomás Bessa e Tiago Cruz no Alps Tour 2020

Tomás Bessa e Tiago Cruz obtiveram de forma categórias os cartões de membros do Alps Tour para 2020, na respectiva Escola de Qualificação, que se jogou este fim-de-semana nos campos Ásia e América do La Cala Golf Hotel Spa, em Mijas, Málaga, Espanha.

A prova foi reduzida de três para duas voltas devido ao mau tempo, com Tomás Bessa a terminar no 2.º lugar, com um total de 135 (65-70), 8 abaixo do Par, e Tiago Cruz foi 11.º, com 138 (64-74), -5, o mesmo agregado do décimo classificado, o norte-americano Blaire McKeithen.

Os 35 primeiros e empatados conquistaram o acesso a este circuito na categoria 6, entre os 144 jogadores em acção.

Tomás Bessa

Melhor do que Bessa, só o vencedor inglês Bradley Bawden, com 134 (63-71), -9. Houve três jogadores com 136 – o amador inglês Laurie Owen, o escocês Ryan Lumsden e o francês Edouard España.

Tiago Cruz

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O bicampeão nacional português de profissionais, Tomás Silva, também esteve na Escola, acabando em 90.º, com 149 (76-73), o que lhe dá a categoria 9 para o próximo ano.

A época de 2020 começa no Egipto com a designada Winter Series, com o Ein Bay Open, de 18 a 20 de Fevereiro, seguido do Red Sea Little Venice, de 23 a 25 do mesmo mês, em ambos os casos no Sokhna Golf.

Veja mais em www.golftattoo.com