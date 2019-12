Depois de Jesus e Inácio, é a vez de Jesualdo Ferreira chegar ao Brasil

Jesualdo Ferreira foi nesta segunda-feira confirmado como o novo treinador do clube brasileiro Santos, um dos históricos emblemas do futebol brasileiro​.

Em comunicado publicado na página oficial do clube na Internet, pode ler-se: “O português Jesualdo Ferreira é o novo técnico do Santos FC. O treinador foi contratado por uma temporada e será apresentado no dia 6 de Janeiro”.

Na descrição que faz do técnico português, o clube onde jogou Pelé diz que “Jesualdo é um treinador experiente. Foi campeão nacional em três continentes diferentes e esta será a primeira passagem dele em clubes da América do Sul. A comissão técnica que o acompanhará será definida nos próximos dias.”

Jesualdo será o 16.º treinador estrangeiro a comandar o “Peixe” e segue as pisadas recentes de Jorge Jesus, contratado no Verão passado pelo Flamengo, e Augusto Inácio, apresentado como treinador do Avaí há poucos dias, dois treinadores portugueses que chegaram há pouco tempo ao futebol brasileiro.