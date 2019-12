Na televisão, o Natal começou em Julho e o Natal dos Hospitais ainda bate recordes

O poder do Natal televisivo é tanto que permite que um programa sexagenário como o Natal dos Hospitais ainda bata recordes de audiências e que, ao mesmo tempo e uns canais à frente, uma nova experiência tenha feito com que o Natal chegasse em Julho e fosse um sucesso de públicos. São apostas seguras e vão repetir-se nos dias de Natal: a tradição portuguesa que é o Natal dos Hospitais vai ocupar a tarde de dia 25 na RTP1, e a tradição norte-americana dos filmes natalícios da Hallmark regressa à Fox Life nos dias das festas depois de terem tido um inesperado aperitivo no Verão. Depois, não faltarão as filhoses televisivas do costume: Sozinho em Casa, maratonas Harry Potter ou contos de Dickens.

Na RTP1, a tarde de dia 25 será ocupada por um compacto do Natal dos Hospitais, “porque foi um dos programas mais vistos do ano”, diz ao PÚBLICO o director de programas José Fragoso sobre a emissão especial a partir de um hospital do país, inaugurada em 1958, que junta variedades e aqueles que se encontram internados na época das festas. Na transmissão original deste ano, durante todo o dia 12 de Dezembro, o programa fez uma média de 24,5 pontos de share e de 538 mil espectadores, comenta Fragoso citando dados da empresa que mede audiências, a GfK/CAEM.

Foto Natal dos Hospitais no Centro de Reabilitação de Alcoitão MIGUEL MADEIRA

“Foi a emissão do Natal dos Hospitais mais vista desde 2013”, acrescentou, atribuindo os bons resultados a um misto de tradição — “a emissão do Natal dos Hospitais é sempre um evento, um dos maiores eventos do ano da televisão portuguesa” – e de renovação. “Este ano tentámos introduzir maior diversidade possível nas participações de actores, músicos, caras do canal, associações.”

No mesmo dia — e, na verdade, desde a tarde de 24 de Dezembro —, o canal de televisão por subscrição Fox Life vai lançar-se novamente nos filmes de Natal familiares, com cidades-postal e muitas luzinhas que têm a marca do canal Hallmark (a mesma que fabrica cartões de felicitações), que tem estado a exibir durante Dezembro. “São aqueles que apresentam melhores resultados e, em 2019, com apenas duas semanas, já conseguiram melhorar em 24% a média deste género do ano 2019”, disse ao PÚBLICO Margarida Morais, directora de relações públicas dos canais em Portugal. Estes filmes têm cada vez mais sucesso (este ano as audiências cresceram 8% em relação a 2018) e até no Verão fazem nevar público.

Foto Os filmes de Natal do canal Hallmark começaram uma nova tradição na Fox Life 2015 Crown Media United States LLC_1

O canal transplantou pela primeira vez entre 22 e 28 de Julho a grelha especial americana “Christmas in July” e exibiu este tipo de telefilme fora de época com resultados assinaláveis: a programação contribuiu para que a partir daí o canal passasse ao segundo lugar dos canais de séries mais vistos no cabo, diz Margarida Morais, posição “que manteve até agora”.

Mas, fenómenos sazonais à parte, há filmes tradicionais que não podem faltar no Natal televisivo português. Este ano é a vez de o AXN White passar o incontornável Sozinho em Casa, há décadas campeão da quadra festiva nacional, no dia 25 às 15h55. No mesmo dia decorre ainda a maratona de Harry Potter, encetada no dia 24 à tarde e agendada para todo o dia 25 no canal Fox (esses filmes estão também na Netflix e na HBO Portugal), até darem o lugar aos filmes do agente Jason Bourne. O Hollywood passa O Livro da Selva (dia 25, às 21h30) e o canal premium Nos Studios estará em sinal aberto até 6 de Janeiro com filmes como Bohemian Rhapsody ou Grinch. Os TVCine terão animação e filmes como Aladdin, Mundo Jurássico ou Aquaman.

A SIC anuncia o seu pacote de filmes para a época das festas, mas não revelara à data de escrita deste texto os seus horários – sabe-se que na temática natalícia atravessará as décadas de 1980, 90 e 2000 com Os Ricos e os Pobres ou Sozinho em Casa 2, e para os miúdos exibirá Coco, Cantar! e Carros 3, além de Velocidade Furiosa 8 ou Homem Aranha: Regresso a Casa. A TVI passa a consoada com Mamma Mia! e a tarde de Natal com Missão: Impossível – Nação Secreta.

Séries, streaming e documentários

Nos dias 24 e 25, os canais generalistas dividem-se da noite para o dia. A programação diurna da TVI faz-se de emissões especiais dos seus programas habituais, e no caso da estação de Queluz as tradições das regiões dos seus apresentadores serão estrelas de Você Na TV; na RTP o dia 24 vai ser passado num directo de Mortágua (a SIC não tinha detalhado, à data desta notícia, a sua programação).

A estação pública escolhe o entretenimento e um circo especial para a noite de dia 24 e na de 25 emite um especial The Voice. Às mesmas horas, na RTP2, haverá documentários: um conta a história da música Noite Feliz (dia 24 às 22h15), outro fala da relação de Maria Callas com a comida (16h de 25) e na noite de Natal decreta-se Julie Andrews Para Sempre (21h) porque o outro campeão da TV de Natal é, claro, Música no Coração (que não será exibido este ano). A RTP1 guarda também para estes dias dois espectáculos do Cirque du Soleil, incluindo na programação festiva nos dias 23, 26, 27, 30 e 1 de Janeiro o novo Idades da Inocência, em que Catarina Furtado junta em jogos e desafios especiais crianças a idosos que vivem em lares.

Foto Guy Pearce em Um Conto de Natal HBO

Nas séries, a véspera de Natal será familiar na Fox Comedy, com a estreia dos mais recentes e últimos episódios de Uma Família Muito Moderna e de uma maratona Os Simpsons. O AMC faz maratona de Taboo (dia 24 ) e NOS4A2 (dia 25).

No streaming, a Netflix tenta explorar o filão dos filmes natalícios e já foi estreando títulos como The Knight Before Christmas e estreia no dia 24 a segunda temporada de Lost in Space. Na HBO Portugal, estreia-se a 23 Um Conto de Natal, uma série de três horas com base no conto homónimo de Charles Dickens, criada por Steven Knight (Tabu, Peaky Blinders) com Tom Hardy e Ridley Scott na produção e Guy Pearce como Ebenezer Scrooge; a 25 estreia-se a série espanhola de encontros e comidas Foodie Love, de Isabel Coixet (A Minha Vida sem Mim).

O ano começará com várias novidades, mas talvez uma das mais populares seja, na RTP1, o regresso do talk show 5 Para a Meia-Noite, apresentado por Filomena Cautela, a 9 de Fevereiro.