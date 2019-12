A pergunta de Bacurau: “Porque é que vocês estão fazendo isso?”

É um dos mais felizes, e bizarros, acontecimentos cinematográficos deste fim de ano. Bacurau, o filme com que Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles venceram o Grande Prémio do Júri em Cannes a meias com Os Miseráveis de Ladj Ly, chega às salas portuguesas — ou antes, está numa sala portuguesa, o portuense Trindade, por duas semanas apenas.

Continuar a ler