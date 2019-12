David Wallace-Wells: “O século XXI será definido pelas alterações climáticas”

Quanto mais investigava sobre as projecções do clima para o futuro, mais assustado ficava o jornalista norte-americano David Wallace-Wells. Decidiu então passar essa visão para o livro A Terra Inabitável (publicado este ano em Portugal pela editora Lua de Papel e livro do ano escolhido pelo Ípsilon​). Em entrevista ao PÚBLICO, o também editor e colunista da revista New York destaca a importância da mobilização política na resolução da crise climática. Também assume que foi ao escrever este livro que percebeu mesmo a influência que o clima tem em todas as partes da nossa vida. “Para alguém como eu que passou toda a sua vida na cidade, tem sido uma revelação perceber quão dependentes estamos das forças da natureza.”

