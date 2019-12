Reaberta linha da Beira Alta, mas ainda não há comboios de Alfarelos para o Oeste nem Figueira da Foz

A circulação ferroviária foi reposta na linha da Beira Alta, pelas 17h10, depois de concluídos os trabalhos de limpeza da via férrea no troço entre Muxagata e Fornos de Algodres no qual tinham caído pedras em vários sítios.

As linhas do Norte e da Beira Alta estão, assim, totalmente abertas, embora com restrições de velocidade em vários locais, atrasos e alguns comboios suprimidos.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já as ligações de Coimbra para a Figueira da Foz e para a linha do Oeste deverão continuar interrompidas por, pelo menos, mais um dia, devido à queda de um poste de catenária junto a uma ponte no Marujal (Montemor-O-Velho). A própria ponte ferroviária está também intransitável porque a força das águas desguarneceu o aterro de um dos seus pilares.

Embora a estação de Alfarelos já esteja operacional no eixo norte-sul (linha do Norte), para Oeste a linha vai continuar interrompida, não sendo possível efectuar os comboios de Coimbra para a Figueira da Foz nem para as Caldas da Rainha, na linha do Oeste.

Um pouco por todo o país, e ainda com consequência da intempérie os comboios circulam com atraso. No Algarve, porém, foi suprimida uma ligação entre Faro e Vila Real de Sto. António devido a falta de material circulante. Também aconteceram coisas estranhas — como foi o caso de uma automotora da linha do Oeste que vinha de Lisboa para as Caldas da Rainha e ficou retida na estação de Mafra por falta de gasóleo. Os passageiros tiveram de esperar duas horas para prosseguir viagem no comboio seguinte.