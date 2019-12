Queda de barreira interrompe linha do Douro. Linha do Norte continua suspensa

A circulação ferroviária na linha do Douro está suspensa desde as 7h00 devido à queda de uma barreira e de uma pedra de grandes dimensões sobre a via-férrea entre as estações da Rede (concelho de Mesão Frio) e Ermida (Baião).

A linha do Norte continua também com a circulação suspensa em Alfarelos devido à subida do nível das águas do Mondego. As ligações de Coimbra para a Figueira da Foz e linha do Oeste continuam também interrompidas.

“Na linha do Norte e Ramal Alfarelos, mantém-se a circulação suspensa entre Ameal Sul/Alfarelos/Verride devido à subida do nível da água que provoca inundação da via e o corte de tensão entre Alfarelos e Figueira da Foz/Louriçal devido à queda de um poste do sistema de alimentação de energia eléctrica (catenária)”, refere o ponto da situação divulgado este domingo pela IP.

A CP não está a assegurar transbordos, tendo optado por suprimir os comboios de longo curso (Alfa Pendulares e Intercidades) entre Lisboa e Porto e entre Lisboa e Guarda.

Já na linha do Vouga, desde a meia-noite de ontem que foi reposta a circulação entre Macinhata do Vouga e Sernada do Vouga.

A circulação ferroviária foi afectada pelo mau tempo dos últimos dias, principalmente na região norte e centro do país. A passagem da tempestade Elsa causou dois mortos, um desaparecido, deixou 144 pessoas desalojadas e 320 pessoas deslocadas por precaução, registando-se mais de 11.200 ocorrências no continente português, na maioria inundações e quedas de árvore.