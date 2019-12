Prejuízos do mau tempo em Gondomar são superior a dois milhões de euros

Gondomar é um dos concelhos do interior do distrito do Porto onde o mau tempo tem provocado estragos significativos que obrigaram as autoridades a cortar por precaução oito estradas situadas junto às linhas de água. Num primeiro levantamento, o presidente da Câmara Municipal de Gondomar, Marco Martins, estima que os prejuízos sejam superiores a dois milhões, uma verba que o município não tem capacidade de suportar.

No concelho a lista de ocorrências é grande e, para além de estradas cortadas, o mau tempo esteve na origem de desabamentos de taludes e de muros de suporte, queda de árvores públicas e do domínio privado e do abatimento de muitos colectores que passam na via pública, segundo contou ao PÚBLICO o autarca de Gondomar.

Para além de prestar auxílio à população do concelho vítima da passagem da depressão Elsa e agora do Fabien, este sábado, à tarde, os bombeiros foram chamadas a resgatar quatro jovens que decidiram atravessar o rio Ferreira num jipe todo o terreno. A operação de resgate está estimada em várias dezenas de milhares de euros, disse ao PÚBLICO autarca de Gondomar, que é também presidente distrital da Protecção Civil. O Jornal de Notícias fala de 10 mil euros.

O alerta foi dado por uma moradora do local de Ramalho, em S. Pedro da Cova, depois de ter avistado o jipe com os quatro jovens dentro a avançar na direcção do rio. O jipe acabaria por ser arrastado pela forte corrente, acabando por desaparecer em pouco tempo. Foi nessa altura que a moradora avisou as autoridades por considerar que os jovens estavam em risco.

Pedir ajuda ao Governo

O presidente da Câmara de Gondomar já condenou na sua página pessoal no Facebook o comportamento dos quatro jovens, na casa dos 30 anos. “Apesar de todos os alertas, quatro indivíduos decidiram pôr em risco a vida e atravessar de jipe o rio Ferreira com uma forte corrente, que acabou por os vencer. Uma irresponsabilidade, felizmente sem grandes danos graças ao trabalho do INEM, GNR, Protecção Civil e, em especial, os Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova que arriscaram a vida para fazer o resgate”, escreveu Marco Martins.

Os quatro indivíduos acabaram por sair por uma das janelas do jipe e, segundo JN, dois deles tiveram, de ser transportados ao Hospital de Santo António, no Porto.

Na operação de resgate estiveram envolvidos 31 operacionais, auxiliados por 11 viaturas dos Bombeiros Voluntários de S. Pedro da Cova. “Os custos da operação de resgate serão imputados ao condutor do jipe”, adiantou Marco Martins, que para além de autarca é bombeiro numa corporação do concelho e na noite deste domingo vai estar de piquete no quartel dos Bombeiros Voluntários Areosa-Rio Tinto.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Quanto aos prejuízos provocados pelo mau tempo, o presidente da Câmara de Gondomar, declarou ao PÚBLICO que vai pedir ajuda ao Governo uma vez que a autarquia “não tem hipóteses nenhuma de acomodar esse valor”. Esse contacto com o Governo só acontecerá depois de as autoridades fazerem um levantamento detalhado do que aconteceu, o que só pode ser feito quando as condições meteorológicas o permitirem. O autarca precisa que os valores de que fala dizem apenas respeito aos estragos no espaço público.

Depois de Amarante e Marco de Canaveses, Gondomar é o terceiro concelho do interior do distrito do Porto onde o mau tempo tem provocado imensos danos.