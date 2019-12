Agitação marítima provoca inundações em zonas costeiras

A costa portuguesa está com aviso laranja do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) pela forte agitação marítima que se faz sentir. Já neste domingo o mar invadiu alguns bares na frente de praia da Areia Branca, no concelho da Lourinhã. Em São Pedro de Moel, no concelho da Marinha Grande, o mar chegou à praça Afonso Lopes Vieira, deixando um rasto de espuma. Também na zona de Paramos, em Espinho, o mar chegou às casas.

Na praia da Areia Branca, na Lourinha, há imagens partilhadas nas redes sociais que mostram como a água chegou aos bares da linha de praia. A Protecção Civil alerta que não devem ser tomados comportamentos de risco, evitando as zonas costeiras.

Segundo as previsões do IPMA a agitação marítima no Norte e no Centro vai manter-se elevada até ao meio da manhã de segunda-feira.

Mondego ainda preocupa em Montemor-o-Velho

Na zona da foz do Mondego, nos concelhos de Soure e Montemor-o-Velho, a situação “continua a ser preocupante”, segundo o relato do Comandante Operacional Distrital de Coimbra, Carlos Tavares. As localidades que podem vir a ser mais afectadas caso a situação se agrave são Ereira e a sede do concelho Montemor-o-Velho, na margem direita do Mondego.

Com a descida do nível das águas em Alfarelos, na margem esquerda, a circulação ferroviária já se realiza em via única durante cerca de dois quilómetros, entre Ameal Sul e Alfarelos e sujeito à velocidade de 30 km/h. Na linha da Beira Alta a situação ainda não está normalizada, depois da queda de pedras na via entre Fornos de Algodres e Muxagata.