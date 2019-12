Os “mistérios” de 2020 entre Centeno e Trump

Eles não têm nada a ver um com o outro, a não ser que os seus destinos se jogam ambos no ano que vem. O primeiro poderá ser o mais importante governante português a mudar de palco em 2020 (os sinais dados pelo próprio nesse sentido vão-se acumulando, agora numa entrevista ao Expresso). E a reeleição ou não do segundo como Presidente dos Estados Unidos irá marcar decisivamente, daqui a onze meses, o futuro do mundo e de toda uma geração.

Continuar a ler