Ler o jornal

Quer se queira, quer não, o jornal é um meio de cultura. Segundo estatísticas vindas a público, Portugal é um dos países que menos lê livros. Quantas e quantas vezes entro numa carruagem do Metro, aqui em Lisboa, e observo que poucos passageiros vão a ler um livro - vão a ler sim, jornais, principalmente os desportivos... Os livros são na realidade caríssimos, não estão ao alcance de qualquer bolsa, um bom escritor, seja ele estrangeiro ou português, vende muito caro as suas obras. Não posso, nem devo aconselhar, o jornal que se deve ler - no meu ponto de vista, acho que todos - o leitor, com muita ou pouca cultura, sabe, que há o chamado jornal que vende mais, pela sua primeira página - normalmente com escândalos e mais escândalos - e outros de menos tiragens, mais discretos, mas com artigos muito oportunos e de grande interesse, que às vezes substituem, apenas por um euro e picos, um bom ou péssimo livro!

Tomaz Cardoso Albuquerque, Lisboa

Diário, de Vasco Pulido Valente

Tenho a agradecer a ​Vasco Pulido Valente (VPV). o pedido público aos seus colegas para que distingam entre “melhor” e “mais bem”. Professores, mesmo ex-, subscrevem, não pelo bem estar linguístico exclusivo dos colegas de VPV, mas das “massas” e respectivos filhos.

Também agradeço a V.P.V. o modo publicamente solidário como acha “extraordinário o tom com que as ‘massas’ falam dos seus direitos”. Lamento, que, citando Salazar, seja tão pessimista relativamente à futura pobreza eterna de Portugal - receio que ande a ler Salazar em excesso, o que provoca acidez gástrica. Quanto à presença de V.P.V. no PÚBLICO, como complemento de reforma - tema apaixonante, a que os Franceses chamam nos dias que correm a réforme des retraites, o que fica giro em aportuguesado - não tenho nada contra: tem leitores, como aqui se comprova. E são as “massas”, vulgo “populaça”, quem paga, no fim de contas. Saúde para V.P.V., e aos leitores que não falte!

Teresa Cardoso, Monte Abraão

O despesismo nas iluminações de Natal

Já nos séculos XVIII e XIX, estrangeiros como Charles de Motogon, William Beresford, Lord Byron e Henry Fielding que viveram ou passaram por Portugal, constataram que o nosso povo vivia de aparências e gostava de ostentar um estilo de vida acima das suas possibilidades. Duzentos ou trezentos anos depois esta crítica mantém-se com toda a actualidade.

Vem isto a propósito das iluminações de Natal que proliferam pelas nossas cidades. Há cerca de cinco anos, aquando do resgate financeiro da troika, uma das consequências foi o desaparecimento das iluminações de Natal. Findo o resgate financeiro a conclusão que chego é que os portugueses e as suas autarquias não aprenderam nada.

Mas a todo este senão acresce um outro: o impacte ambiental de tais iluminações. As iluminações produzem CO2 (mesmo sendo LED). Numa época em que tanto se apela à reciclagem, à conservação do ambiente, à sustentabilidade, à não emissão de gases com efeito estufa, a proliferação das iluminações de Natal é um completo contrassenso.

Rui Ribeiro da Costa, Penafiel