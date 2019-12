To India with love

O primeiro-ministro de Portugal visitou oficialmente a Índia, marcando presença nas comemorações dos 150 anos do nascimento de Mahatma Gandhi (o que já lhe valeu críticas nos sectores mais conservadores portugueses). António Costa e Narendra Modi reuniram-se também com o objectivo de estreitar relações económicas bilaterais entre os respectivos países e explorar novas áreas de cooperação.

Estive há alguns meses na Índia e foi um encontro que me abalou. Não só porque uma parte desconhecida do planeta se alumiou, passando a existir com um apelo irresistível, mas porque a vontade de aprofundar o conhecimento do país me persegue. Através de livros, imprensa, redes sociais, tenho-me mantido próxima da Índia, mantendo acesa a admiração que me despertou a sua gente, cultura, história.

É difícil pôr em palavras o que ali me emocionou e emociona. A hospitalidade, a recepção calorosa, a empatia que os indianos têm; a sua capacidade de se associarem, anteciparem e perscrutarem os ocidentais.

O que se descobre numa viagem que nos muda não é tanto acerca do outro, mas acerca de nós mesmos, acerca de nós viajantes, exploradores. Acerca de medos insuspeitos, abertura, flexibilidade.

A Índia é um teste exigente. As suas várias faces desafiam quaisquer generalizações. Porque “a Índia não é a Índia”, são várias Índias, várias antíteses e contrastes que convivem, e só para dar um exemplo falamos de um país que tem falta congénita de facilidades sanitárias e que quer ser uma potência mundial; falamos de uma Índia do Norte mais patriarcal e que pratica o feticídio feminino versus uma Índia do Sul com menos abortos, mais equilíbrio no número de mulheres e homens e onde a educação das mulheres atinge níveis mais elevados.

Quando contemplamos o esforço individual e colectivo que um país faz para se descolar da pobreza, descobrimos o privilégio que é nascer no Ocidente europeu. A cada dia um indiano ergue-se para uma batalha acérrima agravada pela desaceleração económica que o ameaça (vi-a nos guias que contratei ou na especulação nos preços dos imóveis de subúrbio que ficam por vender). Mais de 60% da população vive com menos de €2 e uma vida activa não dá direito a pensão.

Nestes três meses de observação à distância tenho acompanhado o que aconteceu em Nova Deli, que bateu o recorde dos últimos Invernos em níveis de poluição, uma situação que conduziu a que as autoridades declarassem o estado de emergência pública com o encerramento de escolas e a diversão do tráfego aéreo da capital. Os carros a diesel são uma das causas da presente situação. Uma nuvem permanente tolda o céu da cidade, tornando indistintos os dias e estações, e apenas uma ínfima parte da população tem consciência dos danos a que se expõe quando anda a céu aberto. Máscaras e purificadores de ar são em geral usados apenas por estrangeiros. Tenho acompanhado também os mais recentes protestos contra a emenda aprovada à lei da cidadania com base na religião, que tem sido interpretada como um ataque ao coração da Índia laica.

Mas de tudo o que mais me tem impressionado são os casos de violação e violência contra as mulheres. Bonitas, asseadas, talentosas, gentis, elas são o melhor cartão-de-visita do país e talvez o menos estimado. Recentemente, lia como as indianas se sentem a ter de lutar com mais esse stress, as estatísticas dizem que uma mulher é violada na Índia a cada 16 minutos, numa vida feita de extenuantes pressões, para sobreviverem, gerarem filhos, viverem em família alargada, e todas as conformações sociais que não deixam de pesar também parcialmente sobre o sexo masculino. A história da Índia, como a de tantos outros países, move-se devagar e a vida das mulheres indianas não mudou muito com o passar do tempo. Agora, com a ameaça de alguma desaceleração económica, elas são novamente as mais prejudicadas. As que deixam de ir à escola, as que não aprendem o inglês, aquelas nas quais a família não vê o propósito de investir na educação, as mais afectadas pela desigualdade salarial e escassez laboral. E embora a Lei da Constituição de 1949 tenha garantido a igualdade legal das mulheres, elas continuam sujeitas a humilhantes restrições extralegais.

Voltando ao encontro de chefes de Estado, tendo visto in loco o interesse dos jovens universitários indianos por línguas modernas europeias (só a Universidade de Deli conta 250 alunos no departamento de português) e pergunto-me se desta visita advirá uma maior procura do estudo da língua portuguesa. Seria com certeza uma nota positiva.