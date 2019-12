Pelo menos 20 mortos em acidente com autocarro na Guatemala

Pelo menos 20 pessoas morreram na sequência de um acidente entre camião e um autocarro de passageiros no leste da Guatemala, no sábado. Dos 20 mortos, nove são menores de idade, informaram as autoridades guatemaltecas.

O acidente, que causou ainda 12 feridos, aconteceu no sábado quando o camião colidiu com o autocarro de passageiros, no município de Gualan, a cerca de 150 quilómetros a leste da Cidade da Guatemala.

O presidente do país, Alejandro Giammattei, expressou o seu profundo pesar pelas mortes numa publicação na rede social Twitter.

Segundo as autoridades, os 12 feridos foram de imediato transportados para vários hospitais da região.