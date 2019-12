Fundador dos Legionários de Cristo abusou sexualmente de 60 rapazes

O abuso sexual de menores era comum entre os religiosos da cúpula da congregação católica dos Legionários de Cristo, e pelo menos 60 menores foram abusados pelo fundador Marcial Maciel, mostra um relatório do grupo.

O relatório é importante porque durante décadas, até 2006, incluindo todo o pontificado do Papa João Paulo II, o Vaticano negou acusações de seminaristas que diziam que tinham sido abusados sexualmente pelo padre Maciel, alguns desde criança.

A congregação disse que o relatório, que foi divulgado este domingo e cobre o período desde a fundação dos Legionários no México, em 1941, é uma tentativa “de enfrentar a sua história”.

Maciel, que morreu em 2008, protagonizou o caso de pedofilia mais conhecido da igreja católica, abusando até de filhos que teve secretamente com pelo menos duas mulheres, enquanto viva uma vida dupla.

O cardeal Angelo Sodano, de 92 anos, que foi secretário de Estado do Vaticano, foi durante anos um dos maiores protectores dos Legionários no Vaticano. O Papa Francisco aceitou a sua saída do cargo de decano do Colégio Cardinalício no sábado e simultaneamente mudou a lei da igreja para limitar a posição a um mandato de cinco anos, em vez de vitalício.

O Vaticano reconheceu pela primeira vez os crimes de Maciel em 2006, quando o Papa Bento XVI ordenou que se retirasse para uma vida de “oração e penitência”. Mas Bento XVI resistiu aos pedidos daqueles que consideravam que a ordem devia ser dissolvida por estar completamente corrompida.

Em vez disso, o Vaticano tomou conta dos Legionários e começou o processo de reforma.

O novo relatório diz que entre 1941 e 2019, 175 menores foram vítimas de abuso por 33 padres. Pelo menos 60, cerca de um terço, aforam abusados pelo próprio Maciel. A maioria das vítimas, rapazes, tinha entre 11 e 16 anos.

Embora o relatório note que os 33 padres são apenas 2,4% dos 1353 padres ordenados pelos Legionários, salienta que 43% dos que cometeram abusos estavam em posições de autoridade, dificultando a denúncia ou a punição.