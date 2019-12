Toda a Europa nos olhos de Lasplacettes

Em Agosto de 2019, um parapentista lançou-se de uma falésia na orla do vale do Aspe, nos Pirenéus franceses, e desceu aos ziguezagues, planando suavemente, até que, já perto do solo, o parapente se enredou nos cabos de alta tensão que cruzam o vale. A 50 metros do chão, o homem ficou suspenso, forçado a encolher as pernas para não tocar nos cabos inferiores, em equilíbrio instável, durante mais de quatro horas, até os bombeiros desligarem a corrente e o socorrerem com uma grua. Martine Lacout-Loustalet, correspondente de um jornal da região, cobriu o acontecimento. Mora em Aydius, uma pequena aldeia das redondezas, empoleirada no valezito de um afluente do Aspe. É sobrinha-neta de Jean-Louis Lasplacettes, combatente da Grande Guerra, fuzilado em 1917.

