“Talvez haja maior maturidade em Macau do que em Hong Kong”

José Sales Marques afirma que Macau está em “clima de festa”, com o 20.º aniversário da transferência de soberania de Portugal para a China e a criação da Região Administrativa Especial (RAEM), a visita do Presidente Xi Jinping, que trouxe novidades para o território, e a tomada de posse do novo chefe do executivo, Ho Iat Seng. Este macaense, nascido no território há 64 anos, é presidente e director executivo do Instituto de Estudos Europeus de Macau e um dos directores da Fundação da Escola Portuguesa de Macau.

