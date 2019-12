Em Matosinhos, Fabien foi sinónimo de destruição

Depois da depressão Elsa, veio o Fabien — também uma depressão que trouxe vento forte, chuva e agitação marítima durante o fim-de-semana. Com avisos laranjas emitidos para o Centro e Norte do país, os efeitos do Fabien fizeram-se sentir com bastante intensidade em Matosinhos.

Nas praias da Agudela, Funtão, Marreco e Quebrada, os estragos são visíveis. Vários apoios de praia, como passadiços, ficaram completamente destruídos. A ondulação continuou forte ao longo do dia de domingo, e, apesar dos conselhos para evitar a orla marítima, muitos curiosos decidiram arriscar a sorte e ver mais de perto a força das águas.