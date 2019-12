As cheias no centro do País em imagens

O risco de cheias obrigou a retirar mais de 300 pessoas das suas casas este sábado, sobretudo na região de Coimbra. As imagens mostram como as águas do Mondego e dos seus afluentes transbordaram para fora dos seus leitos e invadiram campos, aldeias e casas.

Durante a manhã de sábado o caudal do rio Mondego no açude-ponte de Coimbra ultrapassou os limites de segurança de 2000 metros cúbicos por segundo (m3/s), uma valor acima do registado em Janeiro de 2001 (1900 m3/s), altura em que se registou uma das maiores cheias de que há memória no Baixo Mondego, potenciada pela rotura de diques a jusante.

O rio Mondego corre num canal artificial com cerca de 40 quilómetros entre Coimbra e a Figueira da Foz, com um sistema de diques. Há 18 anos, com a ruptura dos diques saiu do seu leito, inundando várias povoações nas margens direita e esquerda, situação que nunca tinha acontecido desde que o rio foi regularizado no final da década de 1970.