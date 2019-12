“Somos a solução de um problema que traz outros problemas”

Na campanha de 2018/2019, o volume de azeitona recolhida atingiu as 692 mil toneladas. Após o seu tratamento nos lagares, foram obtidas 93.000 toneladas de azeite (13,4%) e cerca de 550.000 toneladas de bagaço (80%). Deste volume de produção, cerca de 440.000 toneladas de bagaço (80%) tiveram origem no Alentejo. Após o processo de tratamento efectuado ao subproduto nas três fábricas instaladas em Ferreira do Alentejo (duas) e em Alvito, extraíram-se cerca de 15.000 toneladas de gordura, a mais-valia que gera a receita para suportar a actividade.

