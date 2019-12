O reencontro com Lampard correu mal a José Mourinho

José Mourinho e Frank Lampard passaram por muito juntos e havia uma relação de professor e aluno entre o técnico português e o médio inglês nos tempos em que esteiveram no Chelsea. Reencontraram-se neste domingo como colegas de profissão e Lampard provou que está a aprender bem o ofício, com o seu Chelsea a triunfar no dérbi londrino frente ao Tottenham de Mourinho por 0-2 em jogo da 18.ª jornada da Premier League inglesa.

Ambos trocaram elogios no lançamento deste reencontro e confessaram admiração mútua, mas não houve lugar a sentimentalismos naquela que é uma das rivalidades mais ferozes de Londres. Em campo, o jovem Chelsea do seu jovem treinador mostrou-se sempre superior e justificou plenamente o triunfo que construiu na primeira parte.

Logo aos 12’, Willian recebeu a bola no flanco esquerdo, flectiu para o centro do terreno e arrancou um remate que não deu quaisquer hipóteses ao guardião dos “spurs”. Em cima do intervalo, foi o médio brasileiro a fazer o 0-2, na conversão de um penálti que castigou uma falta do guarda-redes Lazzaniga sobre Marcos Alonso.

A capacidade de reacção do Tottenham ficou reduzida com a expulsão de Son aos 62’ após um pontapé a Rudiger.

O triunfo no dérbi foi um regresso às vitórias para o Chelsea, depois de dois desaires seguidos para a Premier League - os “blues” consolidaram o quarto lugar, agora com 32 pontos. Já o Tottenham, que sofreu a sua terceira derrota na era José Mourinho, ficou no sétimo lugar, com 26 pontos.