Real Madrid falha aproximação ao Barcelona

Depois de um empate com sabor a frustração em Camp Nou no clássico da jornada anterior, o Real Madrid voltou a ficar em branco e não conseguiu melhor que um novo empate sem golos, desta vez no Bernabéu frente ao Athletic Bilbau no jogo que fechou a 18.ª jornada da liga espanhola.

Com mais este empate, os “merengues” falharam a aproximação ao Barcelona na liderança da classificação, estando agora dois pontos atrás - os catalães já tinham feito o seu trabalho no sábado, com um triunfo caseiro por 4-1 frente ao Alavés que lhes permite fechar 2019 com 39 pontos; o Real tem 37 e o Sevilha, terceiro classificado, tem 34.

Frente aos bascos, os avançados “merengues” tiveram uma pontaria especial para os ferros da baliza contrária. Foram duas à trave superior e uma ao poste, com Unai Simon a defender o resto na baliza do Athletic.