Manchester United perde com o último

O Manchester United já teve alguns grandes resultados esta época, como o empate frente ao Liverpool (é a única equipa até agora a tirar pontos ao líder) ou as vitórias sobre Manchester City e Tottenham, mas também tem sofrido enormes embaraços, tal como o que aconteceu neste domingo, uma derrota por 2-0 em casa do Watford, último classificado da Premier League inglesa.

Depois de uma primeira parte sem golos, o Watford colocou-se em vantagem aos 50’. Bola na área do United, Sarr cabeceou na direcção de David de Gea, mas o guarda-redes espanhol deixou escapar a bola para dentro da baliza - mais um erro de De Gea, antes um dos melhores do mundo, mas que ultimamente tem sido uma enorme fonte de problemas para os “red devils”.

Pouco depois, o Watford voltou a marcar. Wan-Bissaka derrubou Sarr na área do United, o VAR validou a decisão do árbitro de campo e Deeney, aos 54’, fixou o resultado final em 2-0 para a equipa da casa, que venceu apenas pela segunda vez esta época e que, apesar do triunfo, continua em último lugar, com 12 pontos, a par do Norwich. Já o Manchester United continua em oitavo, com 25 pontos.