Lazio fica com a Supertaça de Itália

A Lazio de Roma conquistou a Supertaça de Itália pela quinta vez na sua história, ao derrotar neste domingo a Juventus por 3-1, num jogo que se disputou em Riade, na Arábia Saudita. Foi um triunfo pelos mesmos números do confronto entre as duas equipas na Série A italiana - as duas únicas derrotas da Juventus esta época foram, precisamente, com a Lazio.

Tal como acontecera na época passada, a Arábia Saudita voltou este jogo entre o campeão (Juventus) e o vencedor da Taça de Itália (Lazio). Cristiano Ronaldo foi titular pela “vecchia signora” e contribuiu para o golo da Juventus, mas não foi o suficiente para contrariar a superioridade da formação orientada por Simone Inzhagi.

Luís Alberto colocou a Lazio em vantagem aos 17’, com um remate bem colocado em cima da marca de penálti após passe de Milinkovic-Savic, mas a Juventus empatou ainda antes do intervalo, com uma recarga vitoriosa de Dybala, após defesa incompleta de Strakosha a um primeiro remate de Cristiano Ronaldo.

Aos 73’, o bósnio Lulic recolocou a Lazio na frente e, no tempo de compensação, Cataldi fez o 3-1 de livre directo, um tiro que selou o troféu para os romanos e afastou a formação de Turim de chegar à nona supertaça da sua história.