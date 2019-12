FC Porto completa final four da Taça da Liga

O FC Porto confirmou neste domingo o apuramento para a final four da Taça da Liga, juntando-se a Sporting, Sp. Braga e V. Guimarães na próxima fase da prova. Na última jornada da fase de grupos, os “dragões” venceram em Trás-os-Montes o Desp. Chaves, por 2-4, e conquistaram o Grupo D com o máximo de pontos possível (nove).

À meia-hora de jogo, o FC Porto já vencia por uns confortáveis 0-3, graças a dois golos de Soares e a um penálti de Marega, convertido de cabeça, na recarga.

No segundo tempo, o Desp. Chaves ainda reduziu por Platiny, aos 79’, mas os “azuis e brancos” voltaram a dilatar a vantagem um minuto depois por Luis Díaz. Antes do final da partida, porém, os flavienses ainda voltariam a marcar, por André Luís (84'), fechando o resultado no jogo que assinalou a estreia de César Peixoto no comando técnico.