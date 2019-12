Casa Pia deixa Santa Clara a zeros na Taça da Liga

Santa Clara – 0 pontos, já eliminado. Casa Pia – 0 pontos, já eliminado. Era este o contexto do duelo entre as duas equipas, na última jornada do grupo D da Taça da Liga. O jogo prometia pouco “sumo”, até pelas poupanças no favorito Santa Clara, mas os últimos 15 minutos valeram o bilhete. Houve vitória (1-2) do Casa Pia, neste domingo, com um golo aos 90+4’.

Para este jogo, o Santa Clara mexeu algumas peças no “onze” habitual. E era o que se esperava. Do lado contrário, destaque para a presença de nomes bem conhecidos, como o internacional português Jorge Ribeiro ou o ex-Belenenses Evandro Roncatto, jogador muito apreciado por Jorge Jesus na passagem do técnico pelo Restelo.

No relvado, o Santa Clara somou 17 remates na partida contra apenas quatro do Casa Pia. Mas tentar muito não é tentar bem e o Casa Pia provou-o: marcou aos 77 minutos, por Wilson Kenidy, antes de João Afonso empatar aos 90+3’. Previa-se empate, mas Mateus Fonseca devolveu o triufo ao Casa Pia, aos 90+4’.

De um lado, jogou-se para dar minutos a jogadores menos utilizados. Do outro, jogou-se pela honra. Venceu a honra.