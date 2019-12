Atlético regressa à zona de Champions

O Atlético regressou neste domingo à zona de apuramento para a Liga dos Campeões na liga espanhola, ao triunfar no Benito Villamarín sobre o Bétis de Sevilha por 1-2, em jogo da 18.ª jornada. Os três pontos conquistados na Andaluzia elevaram a equipa de Diego Simeone até ao quarto lugar, com 32 pontos, menos sete que o líder Barcelona.

João Félix foi titular num jogo em que o Atlético sentiu enormes dificuldades para chegar à baliza do Bétis. Depois de uma primeira parte sem golos, saiu do banco o desbloqueador de jogo para a formação de Madrid. Ángel Correa entrou aos 57’ e, um minutos depois, fez o 0-1, num roubo de bola a um defesa do Bétis que o próprio Correa concluiu facilmente.

O internacional argentino voltou a ser decisivo aos 84’, sendo dele o cruzamento que deu a Morata o 0-2. O Bétis ainda conseguiu reduzir por Bartra no tempo de compesação, mas já não teve tempo para mais.