FC Porto precisou de 26 minutos para entrar de férias

A vantagem estava do lado do FC Porto, que apenas precisava de um empate para vencer o Grupo D da Taça de Liga e garantir que, a 21 de Janeiro, iria defrontar o V. Guimarães nas meias-finais da competição, mas o apuramento dos portistas acabou por ser muito mais simples do que seria expectável. Sem necessitarem de fazer um grande jogo, os “dragões” marcaram três golos em Chaves nos primeiros 26 minutos e geriram o resto da partida, já a pensar no curto período de férias antes do clássico para o campeonato: o próximo jogo do FC Porto será a 5 de Janeiro, frente ao Sporting, em Alvalade. Com o relaxamento dos “azuis e brancos”, o Desp. Chaves aproveitou para fazer dois golos na parte final e reduzir a desvantagem (2-4), acabando com a imbatibilidade de Diogo Costa.

Com 12 pontos de atraso face aos lugares de promoção na II Liga, o Desp. Chaves estava a ter como bálsamo as provas a eliminar, mas em meia-dúzia de dias ficou sem qualquer tábua de salvação. Depois de na terça-feira terem sido afastados da Taça de Portugal pelo Ac. Viseu, os flavienses trocaram José Mota por César Peixoto, mas o novo treinador não conseguiu inverter o ciclo negativo da equipa: quatro derrotas e um empate nos últimos cinco jogos.

E para César Peixoto, a estreia em Chaves dificilmente poderia ter começado pior. Mesmo dando a oportunidade a alguns jogadores que têm poucos minutos esta época (Diogo Costa, Saravia, Mbemba, Sérgio Oliveira e Nakajima), Sérgio Conceição foi brindado com uma fiabilidade pouco vista esta época nos “dragões”: aos 26’, com quatro oportunidades, o FC Porto vencia por 0-3.

O primeiro golo surgiu aos 8’ e foi construído do lado direito: Saravia combinou com Corona e o mexicano cruzou para o cabeceamento de Soares, que começou a assumir o papel de protagonista. Menos de uma dezena de minutos depois, a cena repetiu-se. Após nova jogada do lado direito, a bola voltou a ser colocada na cabeça de Soares e o brasileiro não desperdiçou a oportunidade, marcando o terceiro golo na prova e oitavo na carreira ao Desp. Chaves.

Positivo/Negativo Positivo Soares A época tem sido de altos e baixos para Soares, mas o brasileiro atravessa um bom momento: marcou os dois primeiros golos portistas e sofreu o penálti que Marega aproveitou para fazer o terceiro. Negativo Danilo Depois de não ter sido convocado contra o Tondela e de ter jogado 22 minutos frente ao Santa Clara, Danilo voltou a ser titular, mas não esteve bem e saiu ao intervalo.

Quase na resposta, uma desatenção de Danilo não foi aproveitada por Niltinho e, do outro lado, os erros eram penalizados com golos: de forma imprudente, Jefferson derrubou Soares na área e Marega, à segunda (Igor ainda defendeu o primeiro remate), fez o terceiro golo portista. Apesar de ainda faltarem mais de dois terços do jogo, o xeque-mate estava feito.

Com o apuramento seguro por quatro golos (o empate não servia ao Desp. Chaves), Conceição geriu a equipa (Danilo saiu ao intervalo; Corona aos 62’) e o relaxamento portista penalizou Diogo Costa: o jovem guarda-redes tentava completar o sétimo jogo a titular sem sofrer golos, mas Platiny, aos 79’, e André Luís, aos 84’, colocaram um ponto final no registo imaculado do internacional sub-21 português. Pelo meio, Luis Díaz fez o quarto dos portistas, num jogo em que as dúvidas duraram apenas 26 minutos.