Talvez seja da quadra… Sim, será da quadra, das Festas e do ano que se aproxima do fim, mas a verdade é que os dias parecem cobrir-se dessa espécie de nostalgia de que sempre se revestem os lugares a que sabemos não voltar.

Porque voltar é uma impossibilidade e, ainda que o não fosse, seria, seguramente, uma desilusão, pois nenhuma das cores teria o mesmo brilho, nenhum dos cheiros teria a mesma doçura e nenhuma imagem seria capaz da mesma magia.

Reside aí o encanto das memórias felizes: o de se tornarem cada vez mais felizes com o passar dos anos, suavizando as arestas dos momentos mais agrestes e arredondando as curvas dos dias risonhos.

E são as memórias de uma quadra que começava com o inevitável passeio nocturno, para ver como as árvores do Rossio e da Avenida da Liberdade se vestiam de luz, com lâmpadas que eram iguais às de casa, mas com cores: azuis, vermelhas, verdes, amarelas e, talvez, cor-de-laranja e lilases.

E continuava, a quadra, no dia 8 de Dezembro, com a compra do pinheiro e o respectivo transporte até casa, onde o aguardava um vaso grande, cheio de areia trazida de uma invernosa incursão na praia.

Vendiam-se, os pinheiros, junto da farmácia desse bairro onde eu morava, amontoando-se numa confusão de ramos. E não era fácil a escolha: afinal, havia que levar para casa o mais bonito! E eram todos tão bonitos, naquele imenso caos de verde que cercava as habitualmente pardacentas paredes ao redor da farmácia.

Depois de o pinheiro estar devidamente aconchegado no seu vaso, saíam dos armários as inconfundíveis caixas de sapatos, onde dormiam, durante o ano, os enfeites natalícios e o velho e familiar presépio de barro.

Entre algumas bolas estilhaçadas pelo chão e a habitual confusão de grinaldas, a operação árvore de natal ficava concluída com o acender das luzes, no seu pestanejar hesitante.

Seguia-se, então, o presépio: o musgo, uma cabaninha de telhado de palha, dois pastores, muitas ovelhas, um cão, um menino que tocava tambor e que, desafortunadamente, tinha perdido uma mão num Natal pretérito, uma lavadeira que, à falta de riacho, se debruçava, afadigada, sobre o espelho de uma velha caixa de pó-de-arroz, um moleiro carregando um saco de farinha, um aguadeiro, três reis magos (um a pé, um a cavalo e outro puxando as rédeas de um camelo), um São José apoiado num cajado, uma Nossa Senhora embevecida, uma vaca e um burro a bafejarem um Menino loiro que dormia, placidamente, numa cama feita de palhinhas verdadeiras, coladas sobre um velho paliteiro de cartão amarelo, onde se podia ler, ainda, a marca dos palitos, escrita em brilhantes letras vermelhas, o que, longe de constituir heresia ou desrespeito, conferia a todo o quadro um toque de singela humanidade.

A sala ganhava, por esses dias, uma beleza renovada, com a qual a televisão, no baço do seu ecrã a preto e branco, só conseguia competir pela minha atenção no dia do Natal dos Hospitais, maratona televisiva que me mantinha colada ao sofá, ainda que sempre vigilante dos acontecimentos daquela estranha aldeia beirã que, transplantada para o deserto da Judeia, se aninhava no sopé do grande vaso de loiça, onde se erguia, cintilante e orgulhosamente enfeitado, o pinheiro de Natal.

O que me espantava era que, por cima do roupeiro do quarto dos avós, local inacessível para mim, surgia aquilo que me pareciam ser os contornos de embrulhos, sendo até possível, se olhasse com mais atenção e com a ajuda de uns saltos acrobáticos sobre a cama de casal, vislumbrar as pontas de uns laços de fita…

Mas como aqueles eram dias especiais e os saltos acrobáticos sobre a cama dos avós eram algo oficialmente proibido (ainda que oficiosamente consentido com condescendente bonomia), confesso que nunca me atrevi a colocar grandes questões acerca desse misterioso roupeiro, em cujo cimo floresciam papel de embrulho e fitas coloridas.

À distância dos anos, parece-me que o impulso acrobático era desencadeado pela tradicional sessão de circo de Natal no Coliseu, onde, entre o número das feras (três leoas sonolentas e um leão muito pouco varonil) e a expectativa do número dos palhaços, eu me maravilhava especialmente com os cãezinhos amestrados por uma magnífica Madame Fifi, criatura abundante de carnes e paramentada de lamés, que, devidamente equipados de verde e vermelho, disputavam um renhido jogo de futebol (com balões) entre o Sporting e o Benfica, sendo que, a cada golo marcado, o ponta-de-lança canídeo era presenteado com um sonoro e carinhoso beijo da Madame Fifi.

Finalmente, chegava a Consoada e os sapatos eram colocados junto à chaminé da cozinha, pela qual desceria o Menino Jesus com os ansiados presentes. E apesar dos doces e da insistência familiar para eu me manter afastada da chaminé, todos os pretextos eram bons para percorrer o longo corredor e espreitar pela porta entreaberta da escura cozinha.

E houve um ano em que, juro, eu vi a sombra de uma asa de anjo a agitar-se junto da chaminé de pedra onde, pouco depois, fui encontrar, devidamente embrulhada, a caixa de uma boneca igualzinha à que estava na montra da loja de brinquedos, e que eu andava há meses a pedir à minha mãe.

Surpreendentemente, ou não, porque esses eram os tempos em que tudo parecia possível, o papel e a fita que embrulhavam a caixa da boneca pareciam mesmo aqueles que floresciam sobre o roupeiro do quarto dos avós…

Talvez seja da quadra… Sim, será da quadra, das Festas e do ano que se aproxima do fim, mas a verdade é que os dias parecem cobrir-se dessa espécie de nostalgia de que sempre se revestem os lugares a que sabemos não ser possível voltar!