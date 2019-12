Inspecção abriu 20 processos por inflação de notas no secundário

A Inspecção-Geral da Educação e Ciência (IGEC) abriu, no último ano, 20 processos contra estabelecimentos de ensino, ou algum dos seus responsáveis, por causa da atribuição de notas inflacionadas aos alunos do ensino secundário, com o objectivo de facilitar a sua entrada no ensino superior. A maioria destes casos envolve colégios privados, entre os quais está o Externato Ribadouro, no Porto, onde foram instaurados três processos disciplinares por causa da inflação das classificações.

