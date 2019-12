Este escritório da Microsoft quer-se como a própria empresa: “Sempre em movimento”

Tem o conforto de uma casa e a “elegância de um hotel”. O design é “pensado ao pormenor”, para ser inclusivo: a sinalética em braille, as casas de banho sem género, ou os espaços amplos que podem ser percorridos por pessoas com mobilidade reduzida. O mobiliário pode ser reorganizado, de forma a alterar a dimensão dos espaços, adaptando-os às necessidades dos que lá trabalham — como as mesas que podem ser elevadas “para os momentos do dia em que se prefira trabalhar de pé”. Assim é o escritório da Microsoft, em Lisboa, que, logo à entrada, se apresenta: uma fusão entre os rostos de Bill Gates e Fernando Pessoa, pela mão do artista português Charles do Rosário, recebem quem lá entra.

“Ao longo do espaço encontramos apontamentos de portugalidade, que se afirmam nos materiais como os painéis de cortiça, no uso de têxteis como o burel, nas cadeiras Gonçalo de design português, ou nas peças de cerâmica Bordalo Pinheiro, reafirmando a união entre as duas culturas”, descreve o projecto Living Offices. E a "política de uso" do espaço é simples: "Hot seat, clean desk." Em sintonia com a da própria empresa — "estar sempre em movimento". Nem que seja para ir à copa buscar fruta fresca ou café.

Este é o segundo episódio da quarta temporada da série Living Offices, que o P3 tem acompanhado desde 2017. Um projecto criado pela Lemon Works para "mostrar e celebrar escritórios, portugueses, que fazem a diferença na vida das pessoas". A startup portuense foi fundada em 2016 pelo engenheiro informático Luís Alberto Simões e pela arquitecta Sofia Reis para ajudar as empresas a encontrar e a criar sítios “bons” para trabalhar.

Sabe mais sobre este escritório no site do projecto Living Offices.