FC Porto-Santa Clara

Anteontem no Dragão, antecipando-se ao Fabian, que vem substituir a Elsa, esteve de apito na boca o Fabiano (VARíssimo). A tempestade chegou a tempo de fazer uma vítima:- o St.ª Clara dos Açores, clube habituado a ter e ver água por todos os lados. O FC Porto, com um árbitro a criar aquela tempestade ao soprar no apito por mais 3 ou 4 jogos da Liga, vai ser o campeão, afogue quem afogar.

Joaquim A. Moura, Penafiel

​Direito a informar e ser informado

Os portugueses têm o direito de estar informados sobre o que se passa no país, e aos órgãos de informação cabe o dever de informar sem pressões que coloquem em causa a credibilidade que se espera dos mesmos, sob pena de ficarmos com a ideia de que determinada informação veiculada não é credível, nem isenta, estando condicionada por pontos de vista divergem da veracidade dos factos.

Se existem órgãos de comunicação isentos, outros há onde o poder político poderá ter todo a sua influência na interrupção de determinado programa que pretende manter os cidadãos informados, e onde os laços familiares acabam por colocar um travãoà nobre missão de informar com transparência, quando são censuráveis e nada transparentes as atitudes que os cidadãos desconhecem, e que poderão condicionar o direito a uma informação na qual os cidadãos possam confiar.

Todos sabemos que o exercício de cargo político é suposto ser a missão de servir os cidadãos e o país, mas o serviço aos cidadãos deveria implicar o não aproveitamento de cargos em benefício próprio, o que na classe politica portuguesa tem sido uma constante, onde constatamos que mediante os casos polémicos se restringe o direito à informação e onde a classe política não convive bem com a verdade, tentando calar vozes profissionais mas incómodas.

Américo Lourenço, Sines

Delação premiada ou criminalizadora?

Tomemos, por exemplo, Rui Pinto e Ana Gomes. O primeiro está preso e balança entre ser considerado um hacker – pirata informático –, ou um whistleblower – denunciante. A segunda, Ana Gomes, está a braços com a Justiça por ter afrontado Isabel dos Santos, a mulher mais rica do paupérrimo continente africano.

Agora que temos os senhores da justiça, acolitados pelos senhores políticos, a quererem premiar todos aqueles que denunciem os corruptos, eis que outras forças ocultas, que também e alegadamente deambulam pelas mesmas escadas do mesmo poder justiceiro, tudo fazem para calar a voz daqueles que puseram “a boca no trombone”. Então, em que ficamos?

José Amaral, Vila Nova de Gaia