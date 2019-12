Sporting vence em Portimão e avança para a final four

O Sporting apurou-se neste sábado para a final four da Taça da Liga ao triunfar neste sábado sobre o Portimonense por 2-4 em jogo da última jornada do Grupo C. Este triunfo, mais o triunfo do Gil Vicente em Vila do Conde por 0-1, deixou os “leões” no topo do agrupamento, com seis pontos.

Foi um triunfo de reviravolta e a jogar com menos um durante mais de meio jogo. A formação algarvia chegou a estar a ganhar por 2-0, com um golo de penálti de Jackson (16') e um autogolo de Mathieu (31'), mas o Sporting ainda conseguiu reduzir aos 37’, por Vietto.

Perto do final da primeira parte, Bolasie viu o segundo amarelo e foi expulso por uma falta que não existiu sobre Pedro Sá, mas, a jogar com menos um durante toda a segunda parte, os “leões” conseguiram concretizar a reviravolta. Camacho fez o empate aos 77’ e, aos 84’, o equatoriano Plata fez o 2-3. Luiz Phellype fechou o marcador já no tempo de compensação.