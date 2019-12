Rio Ave sofre derrota e desilusão na recta final

Durante 84 minutos, o Rio Ave esteve virtualmente qualificado para a final four da Taça da Liga, mas a tremenda recuperação do Sporting em Portimão e a falta grosseira de Paulo Vítor em Vila do Conde, já em tempo de compensação, acabaram por atirar os vila-condenses para fora da competição. Para este desfecho, claro está, também contribuiu um Gil Vicente que continua a dar mostras de competência (0-1).

O triunfo da equipa de Barcelos aconteceu aos 90+5’, num período em que o Rio Ave já tentava de todas as formas chegar à área contrária e foi vítima de uma transição. O guarda-redes Paulo Vítor tentou desarmar Sandro Lima, mas acabou por atingi-lo na área e o avançado brasileiro, de grande penalidade, voltou a revelar dotes de goleador.

Antes, e com o Sporting durante a maior parte do tempo sem se adiantar no marcador ante o Portimonense, era o Rio Ave a estar por cima no Grupo C, virtualmente instalado no primeiro lugar e com as melhores oportunidades de golo até então (o iraniano Mehdi Taremi esteve na origem das mais flagrantes). Mas a cambalhota no marcador no Algarve e a incapacidade de baterem Denis determinaram a eliminação dos vila-condenses.