Pontuar para festejar: o guião do FC Porto na Taça da Liga

Uma vitória é suficiente, o empate também, mas uma derrota não. As contas do FC Porto na Taça da Liga são muito simples e é neste contexto que os “dragões” visitam o Desp. Chaves, neste domingo (19h15, Sporttv), em jogo da terceira jornada do grupo D da Taça da Liga - partida que define quem chegará à final four.

Neste momento, transmontanos e portistas lideram o grupo, com seis pontos, fruto de dois triunfos. Por que motivo o empate ajudaria o FC Porto e eliminaria o Desp. Chaves? É que a Taça da Liga prevê que o desempate entre duas equipas em igualdade seja feito na diferença de golos marcados e sofridos, em vez do mais comum confronto directo. Desta forma, com quatro golos positivos, o FC Porto tem dois golos a mais do que os flavienses, algo que, em caso de empate no jogo, não mudará. E é por isso que um empate, seja por quantos golos for, garantirá aos “dragões” a presença na final four da Taça da Liga, a disputar em Braga, no final de Janeiro.

Desp. Chaves com treinador novo

Se o passado contar para algo, o cenário de empate nem deverá ser colocado neste domingo, já que o Desp. Chaves, com apenas dois empates em 20 jogos, é dado a extremos: ou perde ou ganha. E, para ganhar, bem pode socorrer-se do brasileiro André Luís, que já leva 12 golos em 18 jogos em 2019/20.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Este duelo com o FC Porto marca a estreia do novo treinador, César Peixoto, contratado na sexta-feira para o lugar de José Mota. Peixoto garantiu que quer o Chaves a “jogar um futebol bonito” e a “assumir o protagonismo, quer em casa quer fora”, mas, para este jogo, reconheceu que a responsabilidade está do lado portista. “A maior responsabilidade é do FC Porto, apesar de jogarmos em casa. Mas nós temos as nossas armas, já estudámos os pontos fortes e fracos do adversário e não vamos entrar no campo derrotados, isso nunca”, apontou.

Do lado contrário, o FC Porto olhará para este jogo como um pequeno passo para chegar à fase decisiva de uma competição que nunca venceu – é o único dos três “grandes” sem conquistas na Taça da Liga.

Não houve antevisão de Sérgio Conceição, mas o central Marcano falou e aproveitou para afastar possíveis responsabilidades apontadas ao relvado, presumivelmente em mau estado, fruto da chuva forte. “O estado do relvado é igual para as duas equipas e não podemos queixar-nos disso”, disparou.