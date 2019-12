Mónaco esteve na cauda, mas já “cheira” a Europa

O Mónaco, de Leonardo Jardim, goleou o Lille, neste sábado, por 5-1, um triunfo que permite aos monegascos subirem ao sétimo lugar da Liga francesa, a três pontos do adversário deste sábado, que ocupa o último lugar europeu.

Com Gil Dias e Gelson de um lado e José Fonte e Renato Sanches do outro, o primeiro golo até foi do Lille, aos 13’, por Osimhen. O empate surgiu aos 23’, com Ben Yedder a isolar Gelson, que finalizou. Os restantes golos foram de Keita (29’), Ben Yedder (53’ e 65’) e Glik (90+3'). O francês chegou ao 13.º golo na temporada.

Ainda em França, destaque para o Marselha, de André Villas-Boas, que venceu o Nîmes, por 3-1, e continua seguro no segundo lugar. E só não está mais acima porque o PSG continua forte, desta feita com um triunfo por 4-1 frente ao Amiens ("bis” de Mbappé, Neymar e Icardi).

Por fim, nota para a derrota do Bordéus, de Paulo Sousa (1-0 frente ao Rennes), um resultado que faz a formação cair para o 13.º lugar. Ainda assim, o equilíbrio na tabela permite que esta posição seja ilusória, havendo apenas cinco pontos entre o Bordéus e a Europa.