Manchester City já morde os calcanhares ao Leicester

Com o Liverpool a jogar a milhares de quilómetros de distância, foi a luta pelo segundo lugar da Premier League que polarizou as atenções na 18.ª jornada. No Estádio Etihad, o Manchester City derrotou o Leicester City por 3-1 e está agora a um ponto da vice-liderança da prova.

Numa época atípica, com demasiadas oscilações para aquele que tem sido o padrão de rendimento das equipas de Pep Guardiola, o City começou o jogo a dominar, a controlar com bola, mas a sofrer também o primeiro revés. Aos 22’, numa transição ofensiva, o goleador Jamie Vardy fugiu pelo corredor esquerdo, pareceu adiantar a bola em demasia mas ainda foi a tempo de fazer um chapéu a Ederson.

O Leicester, surpreendente segundo classificado, colocava-se em posição privilegiada para cavar um fosso maior para o terceiro, mas a resposta dos “citizens” não tardou. Riyad Mahrez, um dos protagonistas do Leicester campeão, avançou em diagonal para a área da antiga equipa e, com a ajuda de um desvio em Soyuncu, empatou o encontro, aos 30’.

Praticamente em cima do intervalo, chegou a reviravolta. Numa transição ofensiva, Sterling entrou na área e partiu para o um contra um com Ricardo Pereira. O árbitro entendeu que houve falta do lateral português, o lance foi revisto pelo videoárbitro e o penálti que daí resultou foi transformado por Gundogan.

A machadada final, essa, surgiu já aos 69’, por Gabriel Jesus. O nome do brasileiro, que se limitou a encostar ao segundo poste, vai ficar na ficha de jogo, mas 90% do mérito do golo deve ser assacado a Kevin De Bruyne: o criativo belga recebeu entre linhas, arrancou num movimento vertical mantendo a oposição à distância, ganhou a linha de fundo e fez um cruzamento perfeito que confirmou a 12.ª vitória dos “citizens” no campeonato.