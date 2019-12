Inter goleia Génova e mantém comando a par da Juventus

O Inter Milão manteve neste sábado a liderança do campeonato italiano de futebol, a par com a Juventus de Cristiano Ronaldo, após golear o Génova por 4-0, na 17.ª jornada.

Depois de a “vecchia signora” ter vencido a Sampdoria por 1-2, com um golo do internacional português, o conjunto “nerazzurri” regressou aos triunfos, após dois empates consecutivos na Liga, que lhe retiraram o comando isolado. Com estes resultados, estão igualados com 42 pontos, mais seis do que a Lazio, que tem um jogo a menos.

O avançado belga Romelu Lukaku foi a estrela do encontro, ao “bisar” com golos aos 31’ e 71’, no primeiro caso com cabeceamento colocado, e, posteriormente, em lance individual culminado com finta e “disparo” ao ângulo.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Antes, tinha assistido para o remate vitorioso de Gagliardini (32'), num desafio em que Esposito (64') também marcou, de penálti.

O Cagliari tem sido uma das surpresas da prova, mas neste sábado voltou a perder - o terceiro desafio sem vencer -, por 2-1, em casa da Udinese, que assim ganhou folga na fuga aos lugares de despromoção, enquanto o adversário pode perder o quinto lugar.

O argentino Rodrigo de Paul (39) adiantou os locais, o brasileiro João Pedro (84) empatou com um desvio na zona frontal, mas de seguida o costa-marfinense Fofan (85') ainda foi a tempo de garantir o triunfo dos anfitriões, aproveitando uma bola solta na pequena área.