Benfica permite empate no adeus à Taça da Liga

O Benfica despediu-se neste sábado da edição 2019-20 da Taça da Liga sem somar qualquer vitória. Na derradeira jornada do Grupo B, os “encarnados” não foram além de um empate no Estádio do Bonfim, diante do V. Setúbal (2-2), depois de terem estado a vencer por dois golos de diferença.

Raúl de Tomás e Jota colocaram as “águias” na frente do marcador, aos 49’ e 73’, mas com a vantagem do V. Guimarães no outro jogo do grupo o Benfica estava virtualmente afastado da final four. Um cenário que se tornou ainda mais claro quando o V. Setúbal reduziu por Guedes, aos 83’, de cabeça, e chegou mesmo ao empate, novamente por Guedes, com um remate acrobático de fora da área.