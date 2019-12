Barcelona e Sevilha firmes no pódio da Liga espanhola

Primeiro foi o Sevilha, terceiro classificado da Liga espanhola, depois o Barcelona, líder da prova. Na 18.ª jornada do campeonato, as duas equipas venceram e mantêm-se firmes no pódio, à espera do desfecho do jogo de domingo entre Real Madrid e Athletic Bilbau, para saberem que dividendos poderão tirar deste fim-de-semana.

Em Maiorca, o Sevilha reforçou o terceiro posto com um triunfo por 0-2, construído graças aos golos de Diego Carlos (central que já passou pelo Estoril-Praia, em 2015-16), aos 20’, e de Éver Banega, de grande penalidade, aos 63’. Foi a 10.ª vitória andaluza na prova e serve para manter a equipa no pódio da Liga antes da pausa natalícia.

Na Catalunha, o Barcelona superou sem dificuldades o Alavés, 15.º classificado, por 4-1. Ao intervalo, os “blaugrana” venciam por 2-0, com golos de Griezmann (14') e de Arturo Vidal (45'). No reatamento, os visitantes ainda reduziram, por Pere Pons (56'), mas Lionel Messi (69') e Luis Suárez, de penálti (75'), confirmaram a vitória catalã.

O Barça soma agora 39 pontos, mais três do que o Real Madrid, que no domingo à noite tentará voltar a colar-se ao rival no comando da Liga espanhola.