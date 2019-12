Martín Sued ao vivo no auditório do PÚBLICO

Compositor, arranjador e bandoneonista argentino, Martín Sued nasceu em Buenos Aires em 1983, iniciando os seus estudos musicais pela guitarra e passando depois ao bandoneón. Nos últimos anos tem desenvolvido parcerias com músicos de diferentes países, como Guillermo Klein, Seamus Blake, Ben Monder, Miguel Zenon, Diego Schissi, Liliana Herrero, Silvia Iriondo, Daniel Binelli, Mono Fontana, Milton Nascimento, Gilberto Gil ou Yamandú Costa.

Lidera, desde 2009, o grupo Tatadios Cuarteto, com dois discos editados, e também integra o Chiche Trío, junto com Sergio Verdinelli e Juan Pablo di Leone, e o duo Sued-Nikitoff. A solo só agora editou o seu primeiro álbum com composições para bandoneón solo, Iralidad, nele se revelando o seu génio criativo, como compositor e também como improvisador.

Foi com este disco que se apresentou no Outono em Jazz da Casa da Música e no Círculo de Jazz de Setúbal, anunciando-se agora um novo concerto no Clube Ferroviário, em Lisboa, no dia 22 de Dezembro.