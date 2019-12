Sobre o regime preferencial de residência alternada

A hipótese de um regime de residência alternada para filhos de pais separados ou divorciados poder vir a ser considerado um regime preferencial, em detrimento de uma divisão mais assimétrica do tempo que é, ainda, mais frequente no nosso país, tem feito correr rios de tinta e inflamado discussões, a diferentes níveis. A nível político é certo mas, acima de tudo, a nível técnico, ouvindo-se vozes divergentes provenientes de várias áreas do saber. Perante as diferentes opiniões e também a dificuldade em distinguir os diversos assuntos em causa, apresentamos um conjunto de ideias objectivas que visam resumir os principais dados da literatura.

