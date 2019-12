Na Guarda, choveu num só dia quase tanto como no Inverno passado em todo o país

A estação meteorológica da Guarda registou nesta quinta-feira 140 milímetros de precipitação, quase o mesmo que choveu no Inverno passado em todo o território continental português (um total de 145,7 milímetros nos meses de Dezembro, Janeiro e Fevereiro), confirmou ao PÚBLICO o climatólogo Ricardo Deus, do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Nota, contudo, que o último Inverno foi particularmente seco.

