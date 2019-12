“O cofre não produz dinheiro”, observou o juiz Ivo Rosa

Ivo Rosa, o juiz que tem a cargo a instrução do processo Marquês, confrontou José Sócrates com as elevadas despesas que fazia em férias e que se destacavam em valores muito acima dos rendimentos que declarava na altura. Em resposta, o antigo primeiro-ministro disse que era a mãe que muitas vezes, e ao longo da vida, lhe dava o dinheiro. “O que fazia era pedir dinheiro à minha mãe para ir de férias e a minha mãe dava-me. Porque tinha-o disponível, no seu cofre”, disse, acrescentando que levava sempre 10 mil euros.

