Águeda: depressão Elsa inunda a terra dos guarda-chuvas

A passagem da depressão Elsa deixou a baixa da cidade de Águeda, no distrito de Aveiro. Para além da chuva forte, a cidade foi inundada devido às descargas "brutais" da barragem de Ribeiradio, no concelho vizinho de Sever do Vouga.

"As fossas pluviais já não estão a dar vazão e a baixa está inundada. O rio está com cotas muito altas e já não temos capacidade de encaixe, porque a barragem de Ribeiradio está a libertar 1000 metros cúbicos por segundo", disse à agência Lusa o presidente da câmara de Águeda, Jorge Almeida, durante a noite de quinta-feira. "O caudal do rio Vouga, neste momento, é qualquer coisa de extraordinário."

Pelas 23h20, Jorge Almeida dava conta da existência de algumas ruas da baixa da cidade inundadas e várias casas com cerca de "30 ou 40 centímetros de água à beira da porta", mas admitia que essa altura iria aumentar. "A situação não vai ser fácil. Isto ainda não acabou. Neste momento, tenho as fossas pluviais a drenarem para dentro da rua e sem capacidade de escoamento", observou Jorge Almeida.