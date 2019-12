Regiões autónomas reforçam competências na gestão do mar

O projecto nasceu na Horta, na Assembleia Legislativa Regional dos Açores, por vontade do governo açoriano e foi acolhida com entusiasmo na Madeira. Primeiro pelo PS, depois pelo próprio PSD que esta sexta-feira, no Parlamento, votou favoravelmente, na generalidade, a alteração à Lei do Ordenamento e Gestão do Espaço Marítimo Nacional.

