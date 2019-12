Parlamento chumba renacionalização dos CTT

Dois projectos de lei (PCP e BE) e um projecto de resolução (PEV) para renacionalizar os CTT foram travados pelo PS.

No caso da proposta comunista e bloquista, o PSD, CDS, Chega e Iniciativa Liberal juntaram-se ao PS (e o PAN absteve-se) no voto contra. A mesma votação aconteceu na resolução de Os Verdes, que obteve o voto a favor do PAN. Só foi aprovada uma resolução do PS com maioria mínima de um deputados (113 a favor e 112 contra) e depois de repetição das votações por ter dado empate e por lapso de contagem de votos.

O texto socialista foi aprovado pelo PAN, teve os votos contra do PSD, PCP, PEV, BE e Iniciativa Liberal e a abstenção do CDS, Chega a Iniciativa Liberal.

Na resolução, os socialistas recomendam ao Governo que “assegure que todos os concelhos do país beneficiem de pelo menos uma estação de correios no seu território, salvaguardando a reabertura das estações de correio encerradas, nos concelhos que ficaram privados de qualquer estação”.

Por outro lado, e tendo em conta que o prazo da actual concessão termina em 2020, a bancada do PS quer que o Governo “defina os critérios de avaliação do serviço público universal a ter em conta para a análise e escolha do modelo a implementar a partir de 2021, garantindo a continuidade e qualidade do serviço”.